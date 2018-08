'Angelina Jolie en Brad Pitt sluiten deal over kinderen'

Volgens Entertainment Tonight komt er daarmee een einde aan het langslepende conflict tussen de twee filmsterren. Jolie en Pitt vroegen in september 2016 een scheiding aan. Ze konden geen akkoord bereiken over onder andere waar de zes kinderen moeten gaan wonen.

Het is niet duidelijk wat de precieze afspraken zijn die het koppel heeft gemaakt. Jolie en Pitt zouden binnenkort voor de rechter moeten verschijnen voor een hoorzitting over hun geplande scheiding. Volgens de ingewijden is die zitting door het bereikte akkoord niet meer noodzakelijk.

Pitt zou jarenlang te veel alcohol hebben gedronken

Een van de redenen voor de scheiding is het feit dat Pitt jarenlang te veel alcohol zou hebben gedronken. In september 2016 zou hij een keer in een vliegtuig zijn uitgevallen tegen de zestienjarige Maddox. Dit zou voor Jolie de laatste zet richting de scheiding zijn geweest.

De rechter die de zaak over het ouderlijk gezag in zijn portefeuille heeft, stelde in juni dat Jolie haar ex-man meer de mogelijkheid moest geven zijn kinderen ook te zien wanneer deze bij Jolie in huis zouden wonen.

Verder oordeelde de rechter dat het in het belang van de kinderen is een gezonde band met hun vader te hebben.