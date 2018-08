Patricia Paay moet op zoek naar nieuwe advocaat in zaak tegen Johan Vlemmix

Langelaar, die Paay onlangs nog bijstond in de gewonnen plassekszaak tegen GeenStijl en twitteraar Eendenvanger, doet geen uitspraken over de reden van de breuk en benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat hij zich niet heeft teruggetrokken vanwege een gebrek aan vertrouwen in de zaak.

"De rechtbank zal gaan bepalen of je zomaar iets in de publiciteit mag gooien. Ik denk dat het onrechtmatig is wanneer je zegt: ik ga een sekspop maken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de rechtbank dat ook vindt."

Paay en Vlemmix treffen elkaar op dinsdagmiddag 28 augustus in de rechtbank.