Thierry Baudet vindt het tijd voor zoektocht naar serieuze relatie

"Natuurlijk is het hartstikke leuk dat vrouwen mij leuk vinden en om allerlei dingen mee te maken met veel verschillende vrouwen. Dat is magisch", aldus de politicus in Privé over de huidige staat van zijn relaties met vrouwen.

Baudet heeft een visioen van zijn toekomst, waarin hij een huis op het platteland heeft en een vrouw die aan het werk is.

"En ik overdag bouillon aan het trekken ben en een beetje schrijf terwijl de kinderen op school zitten. Dat lijkt mij een prachtig huismannenbestaan. Maar ik heb eerst nog een oorlog te winnen. Ik heb een land te redden."

De oprichter van Forum voor Democratie zou een gezin willen en kunnen combineren met zijn werk. "In theorie: ja, maar ik heb niet de vrouw om dat mee te doen. Nu is het zo dat mijn werkdagen vrij extreem zijn. Ik zie om me heen hoe heftig dat is met een gezin. Het is aanpoten, het gaat maar door en door", aldus de politicus.

"Wellicht dat het straks, als de partij meer is opgebouwd, overzichtelijker wordt. Hoewel, over drie jaar ben ik waarschijnlijk premier. Dan wordt het ook weer drukker. Agendatechnisch is het dus nog even een dingetje."