Hilary Swank in het geheim getrouwd

"Het was tijdloos, ik kan het op geen andere manier omschrijven. Ik werd overdonderd door dankbaarheid dat ik de man van mijn dromen mag trouwen en dat de mensen die ons dierbaar zijn erbij waren. Het was een droom die uitkwam", aldus Swank, in gesprek met Vogue.

De actrice werd naar het altaar begeleid door haar vader. Voor hem stopte ze een paar jaar geleden tijdelijk met haar acteerwerk om hem te helpen herstellen van een longtransplantatie.

Swank droeg een bruidsjurk van de bekende Libanese modeontwerper Elie Saab, die gemaakt was van kant, chiffon en organza. De sluier werd gemaakt van 6 meter stof en de werkjes op de jurk namen zeventig uur werk in beslag. Dat was de helft van de manuren die in de gehele jurk zaten: 150 uur.

Het huwelijksaanzoek van Schneider was volgens Swank erg romantisch: "We waren aan het wandelen in de bergen, toen hij bij een waterval voor me op zijn knieën ging. Hij had ervoor gezorgd dat mijn honden er ook getuige van waren!"

Het is het tweede huwelijk van de Oscarwinnares. Van 1997 tot 2007 was ze getrouwd met Chad Lowe.