'Uit Kunsthal gestolen schilderij Picasso nu in bezit van BN'er'

Dat beweert "kunstdetective" Arthur Brand dinsdag in de talkshow M. Hij vertelt hierbij niet om welke BN'er het zou gaan, wel dat het een man betreft.

Brand "hoorde geruchten" dat het werk van Picasso in Nederland zou zijn en heeft daarna onderzoek gedaan "in het milieu". "Uiteindelijk kom je dan bij iemand terecht en krijg je een foto te zien." Twee bronnen zouden bewijs hebben getoond dat het werk zich nu bevindt bij de BN'er.

Volgens Brand zou de man in kwestie het werk "goedkoop hebben aangekocht". "Hij dacht iets moois te kopen, toen hij erachter kwam dat het niet helemaal koosjer was." Brand heeft nog geen contact gelegd met de man.

De politie Rotterdam kan nog niet zeggen of dit gevolgen heeft voor het onderzoek naar de verdwenen schilderijen.

Verdachten roof zijn gearresteerd

In oktober 2012 werden in totaal zeven werken geroofd bij een inbraak in de Kunsthal. Het gaat om werken van Picasso (Tête d'Arlequin uit 1971), Henri Matisse, Paul Gauguin, Meyer de Haan, Lucian Freud en twee van Claude Monet. De verzekerde waarde was 18 miljoen euro.

Kort daarna werden in Roemenië zes verdachten gearresteerd die later ook veroordeeld zijn. De werken zijn echter niet teruggevonden. De moeder van de hoofdverdachte zou de werken hebben verbrand, nadat ze hoorde dat haar zoon was gearresteerd. In de kachel werden later verfresten en kleine spijkers gevonden.

Er zouden echter aanwijzingen zijn dat drie of vier van de werken toch nog bestaan: die van Picasso, Freud en Monet.

Brand maakt voor Omroep MAX het programma De Kunstdetective, waarin hij zes opzienbarende casussen in binnen- en buitenland behandelt. Hij haalde eerder voor meer dan 200 miljoen euro terug aan gestolen kunstwerken van criminelen, waaronder de verdwenen bronzen paarden van Hitler.