Windsurfer Dorian van Rijsselberghe wordt voor tweede keer vader

"Als alles goed gaat krijgt Lise eind januari een zusje", aldus Van Rijsselberghe (29) op zijn persoonlijk blog.

Afgelopen vrijdag werd er een echo gemaakt, waaruit bleek dat het gezin er een dochter bij krijgt. "Vorige keer wisten we het niet, dat leidde - hoe zal ik dit eens vriendelijk zeggen - tot wat cadeaus waar Lise niet zo heel veel aan had. Zonde."

De windsurfer en olympisch kampioen, die onlangs de wereldtitel in de RS:X-klasse op het WK in het Deense Aarhus won, zegt dat hij al voor het WK wist dat zijn vrouw zwanger was.

"We wilden even afwachten of alles goed ging en er ook voor zorgen dat ik me in Aarhus op mijn sport kon focussen, wat aardig is gelukt. Eind januari uitgerekend, betekent altijd nog ruim anderhalf jaar vóór de Spelen van Tokyo die op 24 juli 2020 beginnen."

In 2015 kregen de Texelaar en zijn vrouw dochter Lise.