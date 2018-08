Minister Sigrid Kaag hoopt Rihanna te spreken over donatie voor onderwijs

"Dit klinkt ons als muziek in de oren. Nederland steunt onderwijs altijd. Alle plannen worden volgende maand bekendgemaakt in New York. Ik hoop je daar te zien!", aldus Kaag dinsdag op Twitter.

De zangeres vroeg premier Mark Rutte en minister Kaag in de nacht van maandag op dinsdag om het bedrag te doneren.

"Hoi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen. Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september?", vroeg Rihanna. De zangeres sloot haar bericht in het Nederlands af: "Dank je."

Volgens een woordvoerder van Kaag moet de informele ontmoeting plaatsvinden als Kaag in New York is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

In de marge van deze bijeenkomst vindt ook een festival plaats van Global Citizen, een organisatie die wordt gesteund door Rihanna. Daar hoopt Kaag de zangeres te spreken.

Global Citizen zet zich in om extreme armoede in de wereld uit te bannen.