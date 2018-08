Ed Nijpels beweert relatie te hebben gehad met Linda de Mol

"Een goed bewaard geheim", vertelt Nijpels aan EenVandaag. Hij leerde de presentatrice kennen bij de uitreiking van de Edisons in 1983, toen hij nog fractievoorzitter was van de VVD. De Mol hielp hem bij het overhandigen van een Gouden Harp.

"Zo heb ik haar leren kennen", aldus de toen 33-jarig oud-politicus en tv-presentator. Inmiddels is hij voorzitter van het Klimaatberaad. De Mol was destijds 19 jaar. In De Telegraaf zegt Nijpels dat hij het onderwerp 'niet zo interessant' vindt. "Het kwam toevallig zo ter sprake."

De woordvoerder van De Mol ontkracht het verhaal. "Een relatie zou ik dat niet noemen", zegt ze tegen NU.nl. "Ze zijn gewoon een keertje uit eten geweest."

'Heel erg raar dit'

"Ik ben echt serieus verbijsterd door deze opmerking", vertelt De Mol aan haar website LINDAnieuws.

"Ik ben één keer op zijn uitnodiging, toen ik een jaar of negentien was, met hem uit eten geweest. Zijn chauffeur kwam me ophalen. Ik had hem verteld dat ik auteursrecht wilde gaan studeren en hij zei dat hij me daarbij misschien kon helpen met interessante informatie vanuit zijn beroep. We hebben een leuke avond gehad, maar daar is het ook bij gebleven. Een relatie is echt wel iets heel anders dan een etentje in mijn optiek. Heel erg raar dit."