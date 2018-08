Carrière Dave Roelvink volgens manager beschadigd door arrestatie

"Zijn carrière zal hierdoor wel geschaad worden. En daar zijn we dan ook helemaal niet blij mee. Maar wat vooral geldt, is dat dit soort gedrag gewoon onacceptabel is, voor iedereen", aldus Wisse in gesprek met AD.

"Het is belachelijk gedrag. Ik distantieer mij hier heel erg van. Daar gaan wij vanmiddag met zijn tweeën eens duidelijk over praten, en beslissen hoe we hier vanaf nu mee omgaan."

Telefoon drie keer per dag opgeladen

Roelvink reed zaterdagavond 180 kilometer per uur op de A10 waar maximaal 100 kilometer per uur gereden mag worden. Daarnaast bleek bij de alcoholcontrole dat hij 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Op een video is te zien hoe de artiest door meerdere agenten tegen de grond gewerkt wordt.

De zoon van zanger Dries Roelvink is op dit moment betrokken bij meerdere programma's op SBS en RTL. Wisse weet niet welke gevolgen de actie van Roelvink zal hebben.

"Er is al veel contact geweest met RTL en met Talpa. Ik moet mijn telefoon drie keer per dag opladen. Wat er uit de gesprekken komt, zal later bekend worden. We zijn bezig met een aantal dingen. Maar het is allemaal zo ongelofelijk vers, ook voor mij."