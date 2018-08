Zeilboot Laura Dekker total loss na aanvaring met rif

Dat maakt de 22-jarige Dekker bekend op haar Facebookpagina.

"Deze week was waarschijnlijk een van de droevigste tijden uit mijn leven", schrijft de zeilster. "Mijn lieve Guppy, mijn eerste thuis, mijn metgezel tijdens het grootste avontuur van mijn leven is gestrand op een rif in een van de atollen (ringvormige eilanden, red.) in de noordelijke Cookeilanden."

Ze had haar zeilboot uitgeleend aan een Amerikaanse non-profitorganisatie die met kinderen zou gaan zeilen. Hiervoor zou Dekker betaald worden. "Maar ze hebben nooit betaald."

Dekker had echter vertrouwen in de kapitein, waardoor de reis doorging, zo schrijft ze op Facebook. Tijdens de overtocht kwam er een minder ervaren schipper aan het roer, "om redenen die ik zelf niet ken", vervolgt ze. De nieuwe bemanning maakte volgens Dekker vervolgens verkeerde keuzes.

De onervaren schipper hield zich niet aan de planning

Op foto's die de zeilster toegestuurd kreeg, zag Dekker dat het zeilschip niet de benodigde zorg kreeg, maar haar waarschuwingen werden volgens haar genegeerd. Daarbij zeilde de onervaren schipper vaak naar eilanden die niet op de planning stonden, waardoor het steeds moeilijker werd om eindbestemming Hawaï te bereiken voor de start van het orkaanseizoen.

Dekker was in staat om de koers van Guppy via een tracker bij te houden. Hierop zag ze dat Guppy op een gevaarlijke plek lag bij een atol. "Ik zag hoe de tracker naar het rif verschoof en daar bleef", schrijft ze.

"Nu is bevestigd dat ze zich inderdaad op het rif bevindt en ik ken geen enkele boot, zelfs niet Guppy, die een dergelijke aanvaring kan overleven. Tot nu toe blijkt uit de berichten die ik krijg over de schade dat ze total loss is."

"De reis van Guppy stopt hier, maar in mijn herinnering zal ze altijd verder varen", sluit Dekker haar bericht af.

