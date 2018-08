Hans Klok 'enorm verknocht' aan Nederland

"Toch was de première met een lach en een traan, want ik ben ook wel heel erg aan Nederland verknocht", aldus de illusionist in gesprek met De Telegraaf.

Begin volgend jaar vertrekt Klok naar Las Vegas. Hij heeft een contract getekend om tien jaar lang, zes dagen per week en twee keer per dag een show op The Strip te geven. "We beginnen nu langzaam op te starten van: 'Hoe gaan we dat daar doen?' De choreograaf uit Las Vegas, Gail Davies, komt morgen langs. Alles begint nu een beetje te lopen."

In 2007 had de illusionist ook al een eigen show in Las Vegas. "Ik heb daar toen een fantastische negen maanden mogen beleven. Ik denk dat het voor mij een hele fijne plek is om te zijn."