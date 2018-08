Dave Roelvink aangehouden in Amsterdam na dollemansrit

Hij maakte zich schuldig aan rijden onder invloed, opvallend rijgedrag en een snelheidsovertreding, schrijft AT5. Op de website is ook een filmpje te zien van het incident.

De politie meldde zondag dat een persoon op het Zuideinde in Landsmeer opviel vanwege zijn hoge snelheid. Een motoragent besloot hem te volgen voor controle. Hij reed met 180 kilometer per uur over de A10, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is.

Roelvink stopte midden in de Coentunnel zijn voertuig op de vluchtstrook. Hij schreeuwde iets naar de motoragent en reed weer verder. Iets verderop zette hij weer zijn auto aan de kant en stapte uit. Hij zei ergens met spoed heen te moeten en vervolgde zijn rit.

Op het Surinameplein werd Roelvink aan de kant gezet met behulp van Amsterdamse agenten. Op het politiebureau bleek dat hij tweeënhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken en werd zijn rijbewijs ingenomen.

"Heel stom natuurlijk, met drank op rijden", reageert de 24-jarige Roelvink zondag zelf via Instagram Stories. Ook schrijft hij niet meer vast te zitten, in tegenstelling tot wat sommige media melden. "Ik heb precies drie uur doorgebracht op het bureau. En zit dus niet vast."

Roelvink zou optreden geven in club in Apeldoorn

Roelvink zou afgelopen nacht een dj-optreden geven in een club in Apeldoorn. De organisator van het feest Welcome to the City liet aan AT5 weten dat Roelvink niet is komen opdagen.

"Zijn management appte mij een half uur van tevoren dat hij niet zou komen, omdat hij een auto-ongeluk had gehad in Amsterdam."