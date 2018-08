Martijn Krabbé deelt foto met nieuwe vriendin

Op de foto zet de 50-jarige Krabbé een hartje bij de foto waarop hij zijn nieuwe vriendin omarmt.

In een eerder gedeelde Instagram-post is de presentator te zien met dezelfde vrouw, waaruit blijkt dat zij Deborah heet. Volgens het AD is zij 39 jaar en werkzaam bij een management-consultantbureau.

In mei liet The Voice-presentator weten dat zijn relatie met Schuijffel eerder in 2018 strandde. In 2014 scheidde hij van zijn ex Amanda Beekman. Ze kregen samen ook kinderen Bickel (18), Michelle (13), Jasmijn (11) en Achilles (8). De drie jongsten wonen bij hun moeder, die in 2015 trouwde met Harrie Kolen.