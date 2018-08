'VMA's extra beveiligd vanwege ruzie Nicki Minaj en ex Safaree Samuels'

Minaj treedt maandag 20 augustus op tijdens het awardgala van MTV en Samuels is er namens muziekzender VH1. Beide rappers zullen daarom aanwezig zijn op de rode loper van het evenement, dat plaatsvindt in de Radio City Music Hall in New York.

Omdat het de eerste keer zou zijn dat de exen elkaar zien sinds de beschuldiging van Samuels, vrezen de organisatoren van de VMA's dat het wellicht uitloopt op een handgemeen tussen de twee.

Om deze reden zou er extra beveiligingspersoneel worden ingezet. De extra beveiliging moet voorkomen dat de exen met elkaar in aanraking komen, schrijft TMZ zaterdag.

Samuels deed vermeende steekpartij af als zelfmoordpoging

De rapper beweerde dat zijn ex hem "ooit zwaar met een mes heeft toegetakeld". Samuels zou hierdoor in het ziekenhuis zijn beland. Hij zegt dat hij het vermeende voorval afdeed als een zelfmoordpoging, zodat Minaj niet in de gevangenis terecht zou komen.

Minaj ontkent dit en beschuldigt hem op haar beurt van het stelen van haar creditcard. TMZ schrijft in 2014 beelden te hebben gezien van Minaj die Samuels achternazit met een mes.

In datzelfde jaar bracht ze het nummer Bed of Lies uit. Daarin rapt ze onder meer: "Het was niet mijn bedoeling je te steken. Ik wil geen misdrijf op mijn naam hebben." Het is onduidelijk of die teksten iets met het vermeende voorval te maken hebben.

Samuels had twaalf jaar lang een relatie met de zangeres. In 2014 gingen de twee uit elkaar.