Ariana Grande wist twee jaar geleden al dat ze met Pete Davidson wilde trouwen

De zangeres ontmoette Davidson voor het eerst in maart 2016 bij de opnamen van het programma Saturday Night Live, waarin zij destijds gastpresentator was en de komiek een vaste klus heeft als acteur en schrijver.

"Ik vind niet snel iemand leuk, maar in het geheim had ik al die tijd een heel groot oogje op hem", vertelt Grande in gesprek met talkshowpresentator Jimmy Fallon. "Mijn vrienden maakten me daarom belachelijk."

De zangeres schreef samen met Davidson sketches voor de aflevering waarin zij te gast was, waardoor ze hem leerde kennen. "Als grap zei ik tegen mijn tourmanager: ik ga met hem trouwen."

Twee jaar later was het stel met elkaar verloofd. Toch hadden de twee in de tussentijd weinig contact. "We wisselden geen nummers uit. We waren lange tijd zelfs niet eens bevriend met elkaar."

Grande was voor haar relatie met Davidson samen met rapper Mac Miller. Ze hadden van september 2016 tot mei 2018 een relatie.