Donny Roelvink weer samen met vriendin Amijé van der Laan

"We zijn weer bij elkaar, maar we zijn wel eventjes uit elkaar geweest", vertelt Roelvink vrijdag op YouTube.

De realityster en zoon van Dries Roelvink legt uit dat de laatste aflevering van Temptation Island VIPS vrij snel nadat ze terugkwamen uit Mexico, is opgenomen. "Dan ben je natuurlijk heel hoog in je emoties en op dat moment was er nog van alles aan de gang. Dus toen hebben we besloten om uit elkaar te gaan."

"Het kwam van mijn kant", gaat Roelvink verder. "Ik houd heel veel van Amijé en zij ook van mij, dat weet ik, daar was ook niets anders aan. (...) Maar ik had het idee dat ik even tijd voor mezelf nodig had, omdat ik in een best wel heftige wereld terecht ben gekomen. Ik heb best veel dingen op mijn pad gekregen. Ik wilde voor haar de man zijn die ze verdient en ik voelde dat ik die even niet meer kon zijn. Ik was best wel in de war en wist niet meer wat ik wilde."

Vrijgezellenperiode

Uiteindelijk nam Roelvink twee maanden lang afstand van Van der Laan. Zijn vriendin vertelt daarover: "Ik wist dat hij al sinds zijn vijftiende in relaties zit en als je nog nooit single bent geweest en ineens op zo'n eiland zit, begrijp ik dat je even zo'n vrijgezellenperiode wil hebben."

Ook gaat Roelvink in op de geruchten dat hij iets zou hebben gehad met Temptation Island VIPS-verleider Danique Hogguer. "Ik heb het daar heel gezellig gehad met Danique, maar ook met de rest van de meiden. (...) Ik kan keihard zeggen dat ik nooit verliefd ben geweest op Danique, nooit gevoelens voor haar heb gehad en dat ze nooit de reden is geweest dat het uit is geweest tussen mij en Amijé. Dat wil ik wel echt even duidelijk zeggen." De tatoeage die de twee samen zetten tijdens Temptation Island VIPS, laat Roelvink dan ook weghalen.

"De vlam is nu weer lekker aan het branden bij ons", vertelt Roelvink over zijn huidige relatie. "Die was eventjes weg, maar is gelukkig weer terug. We staan nu zeker sterker in onze relatie en bekijken alles per dag."