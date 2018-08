Temptation Island VIPS-koppel Niels en Rosanna gaat trouwen

"She said yes", schrijft Van der Zanden vrijdag op zijn afgeschermde Instagram-account.

Ook Voorwald bevestigt het nieuws. Op haar Instagram schrijft ze: "He stole my heart, so I am planning a revenge... I am going to take his last name."

In het RTL5-programma Temptation Island worden stellen gevolgd die in het buitenland hun relatie testen te midden van een groep aantrekkelijke vrijgezellen.

Voorwald en Van der Zanden deden in 2017 mee met Temptation Island (in Thailand) en waren dit jaar te zien in de eerste 'VIP-editie' van het programma (in Mexico).