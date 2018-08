Katja Schuurman draagt 'zwierige jurk' op bruiloft

Het is een "zwierige en niet te strakke jurk", zo werd donderdag bekend in RTL Boulevard. Schuurman laat een paar potentiële jurken zien in Van Leers programma Say Yes To The Dress.

Schuurman trouwt op het strand met Freek van Noortwijk en wil een jurk waarin ze "de hele avond kan dansen". "Het moet gewoon fijn zijn. Geen keurslijf. Dat is ook een mooie voor het huwelijk, dat moet ook geen keurslijf zijn." Ook is rekening gehouden met de voorkeuren van de bruidegom. "Freek houdt heel erg van een decolleté."

De gekozen jurk zal te zien zijn in de uitzending van 28 augustus. "Tijdens mijn eerste huwelijk had ik echt zo'n meisjesdroomjurk. Dit keer ben ik gegaan voor een jurk die ik niet had kunnen fantaseren.''

Volgens Van Leer heeft Schuurman, met de hulp van een vriendin, haar moeder en zus Birgit, een "hysterische" jurk uitgekozen. "Het is een jurk geworden die eigenlijk alleen Katja kan dragen."

Schuurman was van 2006 tot 2015 getrouwd met acteur Thijs Römer, met wie zij dochter Sammie (8) kreeg.

Vorige week werd bekend dat de actrice komend voorjaar met Van Noortwijk gaat trouwen. De twee zijn al ruim twee jaar verloofd.