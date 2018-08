Kris Jenner ziet ex-schoonzoon Disick nog steeds als een van haar kinderen

Kardashian en Disick hadden jarenlang een knipperlichtrelatie, maar zijn sinds enkele jaren officieel uit elkaar. Ook heeft het stel samen drie kinderen: Mason Dash, Penelope Scotland en Reign Aston.

Jenner houdt nog steeds heel veel van haar ex-schoonzoon, vertelt ze donderdag in de radioshow Kylie and Jackie O. "Scott is echt als een van mijn kinderen. Hij is de vader van drie van mijn kleinkinderen en is twaalf jaar lang onderdeel van onze familie geweest."

"Ook is hij er op televisie vijftien seizoenen bij geweest (in de realityserie Keeping Up With The Kardashians, red.). Hij is er sinds seizoen één, aflevering één, dus Scott is er sinds het begin bij. Ik houd van hem!"

Begin augustus werd bekend dat Kardashian en haar vriend Younes Bendjima na een relatie van twee jaar uit elkaar zijn. Ook Disick en zijn 19-jarige vriendin Sofia Richie zouden na een jaar uit elkaar zijn, omdat de 35-jarige Disick meerdere keren vreemd zou zijn gegaan.