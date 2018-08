Jack Osbourne wil ex geen alimentatie betalen

Dat blijkt uit zijn reactie op de scheidingspapieren die Lisa in mei indiende na een huwelijk van meer dan vijf jaar, schrijft TMZ. Osbourne is het wel eens met Lisa's verzoek om de voogdij over hun drie kinderen te delen.

De 32-jarige Osbourne kwam eerder deze maand al in het nieuws omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex had geslagen. Hij bood later zijn excuses aan. Niemand deed aangifte na het incident.

Osbourne en zijn vrouw gingen in mei uit elkaar, enkele maanden na de geboorte van hun derde kind. Eerder zei hij dat ze de scheiding op een vriendschappelijke manier wilden afwikkelen.