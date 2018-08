Roddeloverzicht: Hans beledigt Ilse en Jan is een rijk man

Je kent het wel: je zegt iets oerstoms en dagen later wil je nog dat je het nooit gezegd had. Of nog erger: je zet iets op sociale media dat je beter voor je had kunnen houden en nu staat het voor altijd online geregistreerd. Dat gevoel, maar dan nog duizend keer erger is zo'n beetje wat Hans Klok deze week gehad moet hebben.

De illusionist werd vorig weekend door AD gevraagd wie of wat er wat hem betreft "met pek en veren het land uit" mag. "Er zijn wel mensen aan wie ik een hekel heb, maar die ken ik eigenlijk niet. Zo heb ik niks met Ilse DeLange, die vind ik zo raar. Misschien is ze heel aardig hoor, maar ik denk dan: jezus, je draait al zo lang mee en dan praat je nog steeds met zo'n boers accent."

Hans nuanceerde het allemaal door te zeggen dat ze "vast een heel leuk mens" is en dat er ongetwijfeld genoeg mensen zijn die ook een hekel aan hem hebben, maar het kwaad was al geschied en er ontstond ophef onder fans van Ilse. Van alle kanten werd heftig gereageerd op de opmerkingen van Hans: hoe durfde hij zo over Ilse te praten?

Zoals dat vaker gaat met dingen die je zegt zonder er erg bij na te denken, had Hans vrijwel direct spijt. In gesprek met 100% NL zei hij het dan ook allemaal echt niet zo kwaad bedoeld te hebben. "Na een paar keer doorvragen zei ik: ja, eigenlijk vind ik het best raar dat Ilse DeLange nog zo'n accent heeft terwijl ze al zo'n grote carrière heeft. Máár, dat moet ik er wel bij zeggen, want niemand leest natuurlijk dat hele interview, ik vind haar een geweldige zangeres en een geweldige vrouw, maar dat leest niemand op zo'n moment."

Jaja, Ilse is een fantastische vrouw, maar Hans zat wel met een probleem: wat moest Ilse hier allemaal wel niet van denken? Een belediging is toch een belediging. Er zat maar één ding op: excuses aanbieden. En dat deed Hans.

"Ik heb haar een lief berichtje gestuurd: Ilse, het was niet m'n bedoeling om je te beledigen en ik vind je een geweldige zangeres. Veel liefs, Hans Klok."

Of Ilse de excuses van Hans accepteert, weten we niet, maar de illusionist kan zich in ieder geval troosten met de gedachte dat de kans dat hij haar straks nog tegenkomt wel heel minimaal is. Hans vertrekt naar Las Vegas, en hoewel Ilse regelmatig in Nashville zit, zitten daar meer dan genoeg kilometers tussen om elkaar niet gewoon in de supermarkt tegen te komen.

Oscar mag niet met Bregje eten en slapen

Hans Klok is niet de enige illusionist die de gemoederen deze week bezighield, ook de zoon van die andere bekende Hans wist ons deze week te verrassen. Oscar Kazàn heeft met Magic Unlimited tientallen shows in Saoedi-Arabië gegeven en vertelt aan Story hoe ingewikkeld dat op persoonlijk vlak voor hem was.

In het land gelden strenge regels over hoe vrouwen en mannen met elkaar om mogen gaan. Oscar en zijn geliefde Bregje zijn weliswaar verloofd, maar niet getrouwd, en dus mochten ze niet samen in één bed slapen of zelfs samen eten.

Het stel was van plan op stel en sprong te trouwen om toch samen tijd te mogen doorbrengen in Saoedi-Arabië, maar zelfs daar was geen tijd meer voor, en dus moesten ze akkoord gaan met de strenge regels die het land hanteert voor ongetrouwde koppels.

Tot daar de mysterieuze prins Khalid was, waar Oscar een ontmoeting mee had. "Na tien dagen, vlak na de ontmoeting met prins Khalid, kwamen we in het hotel waar de manager ons opwachtte. Hij had een grote verrassing, zei hij. Dat bleek, want we mochten ineens wél samen slapen en eten. Dat was echt fijn. We vonden het beiden niet plezierig om alleen te eten en te slapen. Maar ineens hadden we dus toestemming."

Prins Khalid is een van de zoons van koning Salman bin Abdulaziz Al-Saud, maar waarom hij recht zou hebben om mensen een wet te laten overtreden, vertelt het blad er niet bij. Of hij degene is geweest die toestemming heeft gegeven, blijft ook in het midden.

Voor Oscar en Bregje was het in ieder geval fijn: zij konden weer gewoon doen. En de bruiloft komt er alsnog, maar nu zonder druk vanuit Saoedi-Arabië. "In onze Spaanse woonplaats is een schattig gemeentehuis en daar willen we ons jawoord geven. Geen groots huwelijk, we nodigen alleen familie en goede vrienden uit. Na de plechtigheid organiseren we een tapastour met de gasten."

Jan Smit is dubbel rijk

Rijk kun je op meerdere manieren zijn. Je kunt miljoenen op de bank hebben staan en net als Dagobert Duck in het geld zwemmen, maar je kunt je ook rijk voelen door een fijne familie en goede vrienden die je leven compleet maken.

Sommige mensen zijn écht rijk en hebben het allebei. Jan Smit vertelt deze week in Privé hoe het is om heel veel geld op de bank te hebben en vooral ook hoe raar dat kan zijn.

"Na 22 jaar zijn mijn ouders er wel aan gewend dat ik meer verdien dan zij. Natuurlijk is dat gek, dat je meer geld hebt dan je vader die een stuk ouder is, maar ze weten ook dat het me niet is komen aanwaaien. Misschien was dat in het begin raar, maar nu zijn ze daar aan gewend. Toen ik nog jong was en een groot huis kocht, was dat misschien meer dat ze even moesten slikken."

Jan deelt zijn rijkdom met zijn familie: iedereen is altijd welkom. De sleutels van de het zomerhuis in Spanje kunnen opgehaald worden wanneer mensen willen en voor een tochtje op de boot draait Jan zijn hand niet om.

Ook zijn kinderen hebben niets te klagen, maar Jan benadrukt dat ze vooral niet te erg verwend worden. "Ze hebben een prachtig leven en beleven meer dan een gemiddeld kind. Thuis probeer ik dat een beetje te onderdrukken. Ondanks alles gaan ze heel lief en respectvol met ons om. Ze krijgen misschien meer dan iemand anders, maar zeker niet te veel. Daar ben ik heel streng in."

De kinderen zijn dan ook helemaal niet bezig met het geld dat papa binnenhaalt, al worden ze er door leeftijdsgenootjes weleens op gewezen. "Laatst kwam Emma thuis met de vraag: 'Papa, ben jij rijk?' Dan lach ik wat en zeg: 'Ja, rijk van geest, want ik heb jullie. Maar waarom vraag je dat dan?' En dan zegt ze: 'Nou, dat vroeg iemand uit een hogere klas aan mij'."

Echt rijk en gelukkig voelt Jan zich als hij met zijn kinderen en zijn vrouw Liza op pad is. Vanaf januari kijkt hij al uit naar de tijd die hij in augustus met zijn gezin zal besteden. "Deze zomer heb ik heerlijk 3,5 week rust. Dat is voor een artiest uniek, maar soms moet het gewoon. Eigenlijk had ik juli en augustus vrij genomen, maar daar zijn deze weken van overgebleven."