Monique Westenberg en André Hazes delen foto's zoontje bewust online

"André en ik hebben erover gepraat of we het gezichtje van die kleine op Instagram zouden afschermen. Het is een bewuste keuze geweest dat niet te doen, omdat we geen zin hebben de hele tijd na te denken wat we wel of niet laten zien", vertelt de veertigjarige Westenberg in gesprek met Libelle.

Westenberg merkt dat haar volgers "fan" zijn van de jonge André. "Het liefst zouden ze zien dat we een eigen account voor hem aanmaken, maar dat doen we dan weer niet. Ik vind het altijd een beetje gek als mensen uit naam van hun kind gaan praten: ik ben gezellig met mama en papa in het pretpark."

Lieke van Lexmond laat in dezelfde rubriek ook weten goed nagedacht te hebben over het wel of niet posten van foto's van haar twee zoons, de driejarige Vik en de eenjarige Zef.

"De kinderen zijn zo'n groot onderdeel van mijn leven, en als ik mijn leven op Instagram deel, dan horen zij daar ook bij", aldus de 36-jarige actrice en presentatrice. "Eerst plaatste ik alleen foto's van hun achterhoofd, maar de pers maakt ook klakkeloos foto's van hun gezichtjes. Dat is toch lastig tegen te gaan."

Kritiek na 'draagzakincident'

Toch plaatste Van Lexmond langere tijd geen foto's van haar zoontje Vik, nadat er kritiek was ontstaan op een Instagram-foto waarbij de actrice door Amsterdam fietste met Vik in een draagdoek.

"Zelfs Veilig Verkeer Nederland ging zich ermee bemoeien. Dat vond ik allemaal heel irritant. Na dat 'draagzakincident' heb ik bewust een tijdlang geen foto's van Vik gepost."