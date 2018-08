Oscar Kazàn mocht in Saoedi-Arabië onverwachts toch met verloofde slapen

Dat was niet toegestaan, omdat ze nog niet officieel getrouwd zijn. "Het was heel vreemd om apart te slapen en te eten", vertelt de zoon van Hans Kazàn woensdag aan Story.

Terwijl zijn broer Renzo en diens echtgenote Mara in de familiekamer mochten, moesten Kazàn en Van der Leest in de "singlesruimte" verblijven. "Pas in de bus konden we naast elkaar zitten."

De mannen mochten hun geliefden ook niet in het openbaar aanraken. Kazàn en zijn verloofde wilden daarom halsoverkop trouwen, maar dat is qua papierwerk in hun Spaanse woonplaats niet gelukt.

Toestemming van prins Khalid

De goochelaars moesten de regels wel accepteren. "Maar na tien dagen, vlak na de ontmoeting met prins Khalid, kwamen we in het hotel waar de manager ons opwachtte. Hij had een grote verrassing, zei hij. Dat bleek, want we mochten ineens wél samen slapen en eten."

Kazàn vond dit "echt fijn". "We vonden het beiden niet plezierig om alleen te eten en te slapen. Maar ineens hadden we dus toestemming."

De show moest volgens de goochelaar ook aan de Saoedische regels aangepast worden. "Zo mochten we Mara niet optillen en moest ze zo gekleed zijn dat alleen haar hoofd en handen onbedekt waren."