Arie Ribbens (81) ziet zichzelf als 'het levende bewijs dat wonderen bestaan'

"Mijn longinhoud is niet meer wat het geweest is, maar ik leef en heb geen pijn meer. En dat terwijl ik vorig jaar rond deze tijd bezig was mijn begrafenis te regelen", vertelt Ribbens in Story. "Het is ongelofelijk."

Ribbens overwon meerdere keren longkanker en was vorig jaar juli uitbehandeld. Toch knapte de zanger, die bekend werd met hits als Brabantse nachten zijn lang, onverwacht op en na een scan bleek dat de tumor verdwenen was.

De geboren Eindhovenaar brak in oktober 2017 zijn heup, waarna hij last bleef houden van "vreselijke pijnen". Tijdens een operatie die drie maanden geleden plaatsvond, kreeg Ribbens een nieuwe heup.

Ondanks zijn leeftijd loopt Ribbens "weer als een kievit", vertelt hij. "Morfine gebruik ik niet meer en ik heb geen pijn. Ze zeggen weleens dat wonderen niet bestaan. Maar ik geloof er nu wél in."