Jan Jaap van der Wal heeft 'geen trauma overgehouden' aan brand in huis

In gesprek met het Vlaamse blad Dag Allemaal vertelt de cabaretier dat hij en Duijvestein in bed lagen toen Van der Wal wakker werd door een brandgeur.

"Ik besefte meteen wat er aan de hand was. Maar ik zag nog geen grote vlammen, dus we hebben ons relatief rustig gehouden en snel in veiligheid kunnen brengen", aldus Van der Wal. "Het klinkt cliché, maar toen ik met m'n gezin veilig buiten stond, besefte ik dat alles wat écht van waarde is, ongedeerd uit die ravage is gekomen."

De 38-jarige Fries en zijn drie jaar oudere vrouw proberen zo min mogelijk te denken aan wat er had kunnen gebeuren als hij niet ontwaakt was, wat goed lukt. "Ik heb niet het gevoel dat m'n vrouw of ik er een trauma aan heeft overgehouden."

Het gezin, dat vorig jaar werd uitgebreid met zoon Tove, woont nu tijdelijk in België. "Ik heb sinds vorig jaar ook een appartement in Antwerpen. Daar wonen we nu", zegt Van der Wal. Ondertussen wordt zijn huis in Katwoude hersteld. Volgens de cabaretier kan alles terug opgebouwd worden. "We zijn goed verzekerd. We komen dit wel te boven, dus."