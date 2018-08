Ex Nicki Minaj beweert dat de zangeres hem stak met een mes

"Kun je je die avond nog herinneren dat je me stak en ik bijna doodging?", schrijft Samuels op Twitter. "De politie en ambulance moesten me met een brancard naar buiten dragen. En ik loog dat ik een zelfmoordpoging had gedaan, zodat ze jou niet in de gevangenis zouden stoppen", aldus de rapper.

Minaj zegt op haar beurt dat haar ex een leugenaar is en beschuldigt hem van het stelen van haar creditcard.

TMZ schrijft in 2014 beelden te hebben gezien van Minaj die Samuels achternazat met een mes. In datzelfde jaar bracht ze het nummer Bed of Lies uit. Daarin rapt ze onder meer: "Het was niet mijn bedoeling je te steken. Ik wil geen misdrijf op mijn naam hebben." Het is onduidelijk of die teksten iets met het vermeende voorval te maken hebben.

Samuels had twaalf jaar lang een relatie met de zangeres. In 2014 gingen de twee uit elkaar.