Ajax-speler Matthijs de Ligt vindt zichzelf geen feestbeest

Wel was hij een tijdje geleden in Club Air in Amsterdam met zijn team. "Dat was na de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord, afgelopen seizoen. Eerst uit eten en daarna de club in."

"Ik ben nog steeds geen fan van discotheken. Maar als je met een groep iets moois hebt neergezet, is het leuk om dat met elkaar te vieren. Een feestbeest ben ik zeker niet."

"Vroeger ging ik wel naar feestjes bij mensen thuis, dat vind ik leuker dan zo'n drukke bende in een discotheek of kroeg. Mijn leven bestond heus niet volledig uit voetbal, ik had er gewoon geen behoefte aan."