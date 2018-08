Fred van Leer wil later nooit gaan trouwen

"Nee. Nee. Echt niet. Gewoon écht niet", zegt Van Leer dinsdag tegen het AD. "Bruiloften van anderen vind ik fantastisch maar voor mij hoeft het echt niet."

Volgens de stylist is het een van de dingen die hij zeker weet in het leven. Het idee dat er een andere man in zijn huis komt wonen, die dan zomaar ergens een vreemd schilderijtje ophangt, lijkt hem helemaal niks. "Mijn huis in Rotterdam is mijn alles. Nergens voel ik me zo fijn als thuis. Ik ga daar pas weg tussen zes planken."

Say Yes To The Dress Benelux is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op TLC. Van Leer presenteert het programma en zoekt de perfecte bruidsjurk uit voor de deelnemers.