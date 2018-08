Tyrese Gibson zegt minder geld te verdienen door beschuldigingen geweld

De acteur meent dat zijn carrière hierdoor in het slop is geraakt en hij 75 procent minder verdient dan hij voorheen deed. Dit meldt The Blast dinsdag.

In documenten dat het medium in handen heeft gekregen, staat dat Gibson voorheen zo'n 160.000 euro per maand verdiende en nu nog maar 51.000 euro. Dat geld komt voornamelijk uit royalties en persoonlijke optredens. Het vinden van werk in de filmindustrie is hem door zijn ex onmogelijk gemaakt, zo staat in de papieren.

Gibson heeft zijn spaargeld moeten aanbreken om de zijn maandelijkse lasten te kunnen betalen, waaronder 8500 euro aan alimentatie. De acteur zegt nog 'maar' 110.000 euro op de bank te hebben staan, nadat hij ruim 180.000 euro spendeerde aan juridische kosten "om de valse beschuldigingen te bestrijden."

Acteur wil niet opdraaien voor kosten

De acteur doet er alles aan om te voorkomen dat hij ook moet opdraaien voor de kosten van Norma's advocaat. Een rechter moet hierover nog uitspraak doen.

Gibson en Mitchell trouwden in 2007, maar gingen in 2009 na een flinke ruzie uit elkaar. De twee voeren momenteel een strijd om de voogdij van hun elfjarige dochter Shayla, want Gibson wil haar meenemen naar zijn woonplaats Atlanta. Verder heeft de acteur een nieuwe vrouw, Samantha, met wie hij in september hun eerste kind verwacht.