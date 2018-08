'Justin Bieber en Hailey Baldwin trouwen volgend jaar'

Bronnen melden aan TMZ dat het stel zich "zeker voelt van elkaar" maar nog niet op korte termijn wil trouwen. De zanger en het model zouden het vooral belangrijk vinden nu verloofd te zijn.

Ook laten de bronnen weten dat de verloving niet uit het niets kwam. "Justin is al lang verliefd op haar."

Baldwin en Bieber hebben sinds juni weer een relatie met elkaar. In 2014 en 2016 waren ze ook samen.

Begin juli deelde de zanger het nieuws op Instagram. "Ik wilde eigenlijk even wachten met de bekendmaking, maar het nieuws is ons vooruitgesneld. Hailey, ik ben zo verliefd op jou en hou van alles aan jou", aldus de 24-jarige Bieber in het bericht. "Mijn hart is volledig van jou, jij zal altijd op de eerste plaats staan! Op de een of andere manier vallen alle puzzelstukjes ineens op hun plek."