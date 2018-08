Thomas Markle denkt niet dat hij dochter Meghan ooit nog ziet

"Ik verwacht niet dat ik haar ooit nog zie of iets van haar hoor en dat is prima", zegt Markle maandag tegen The Sun.

Markle gelooft dat hij zijn eigen glazen heeft ingegooid door voortdurend met de media te praten. "Door die interviews is de deur op slot gegaan en zijn de ramen en gordijnen dichtgetrokken", aldus de 74-jarige vader van Meghan. "Ik heb enkel dingen gezegd die ik wilde zeggen. Ik ga nu op vakantie en probeer er vrede mee te krijgen."

Meghan sprak niet meer met haar vader sinds haar bruiloft met prins Harry in mei. Markle sprak sindsdien veelvuldig met de pers. Ook afgelopen weekeinde was het weer raak toen hij naar eigen zeggen voor de allerlaatste keer details over zijn gesprekken met Harry naar buiten bracht.

Zo had hij een verhit telefoongesprek met de prins nadat deze hem confronteerde met het schandaal rondom de in scène gezette paparazzifoto's.

