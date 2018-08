Paris Jackson geopereerd aan abces 'ter grootte van golfbal'

"Als het gezwel was opengesprongen, had ik dood kunnen gaan", vertelde ze maandag in de Instagram Story van haar band The Soundflowers. "Maar ik ben gelukkig niet doodgegaan", gaat Jackson verder, "want ze hebben me gelijk geopereerd."

De dokters hadden Jackson aangeraden tijdens de operatie verdoofd te worden, maar dat heeft ze geweigerd. "Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel pijn gehad. En ik zit volledig onder de tatoeages, dus ik ben wel wat gewend."

Waar het abces precies zat, is niet bekend. De zangeres trad een paar uur na de operatie weer op met haar band.