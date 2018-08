Hans Klok wil homoseksualiteit in Las Vegas niet uitdragen

"Ik zal er niet meer om gaan liegen, nee. Ik ben toch elf jaar verder, sta sterker in mijn schoenen. Maar ik ga het ook niet uitdragen. Je zag het aan popzanger Ricky Martin. Zijn carrière is zo goed als voorbij sinds hij voor zijn homoseksualiteit uitkomt", zegt Klok in een interview in AD.

In 2007 was Klok ook te zien in Las Vegas. Destijds werkte hij samen met actrice Pamela Anderson, die Klok assisteerde. Al snel ontstond toen in de Amerikaanse media het gerucht dat Klok en Anderson een relatie hadden. Om publicitaire redenen ondernam Klok geen actie om de geruchten tegen te spreken.

"Ik ging daarin mee, ja. Voor de publiciteit. Er waren miljoenen met die show gemoeid. Joop van den Ende had flink geïnvesteerd. Het moest wel goed gaan, hè.''

Voordat Klok afscheid neemt van Nederland, is hij op 15 augustus nog te zien met zijn programma House of Horror in Carré, Amsterdam.