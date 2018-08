Ruby Rose verwijdert Twitter-account na kritiek op haar rol als Batwoman

Rose kreeg kritiek op haar nieuwe rol, omdat ze niet geschikt zou zijn. Op donderdag reageerde Rose nog met de woorden: "Ik zou willen dat we elkaar ondersteunen in onze reizen. Wanneer vrouwen en minderheden de handen ineenslaan, zijn we niet te stoppen. Wanneer we elkaar naar beneden halen, is dat pijnlijker dan bij welke groep dan ook."

Sinds zondag is het account van de actrice niet meer actief. Rose, bekend van de serie Orange Is The New Black, speelt Batwoman voor het Amerikaanse netwerk The CW.

In december moet Rose in Amerika voor het eerst te zien zijn als de superheldin. Daarmee is ze de eerste openlijk lesbische actrice die een hoofdrol in een superheldenserie te pakken heeft.