Thijs Römer en Katja Schuurman gingen na breuk door met relatietherapie

Schuurman vertelt in gesprek met het AD niet wat de reden is dat zij en Römer ruim drie jaar geleden uit elkaar gingen. "Om daar nu weer in detail op in te gaan... Dat hebben we nou juist zo leuk verwerkt in onze relatietherapie", zegt de 43-jarige actrice en presentatrice.

"Serieus: ik raad dat iedereen aan. Wij zijn na de breuk samen doorgegaan met wat aanvankelijk was bedoeld als huwelijkstherapie. Die heeft niet ons huwelijk gered, maar wel onze relatie."

Het voormalige koppel is binnenkort samen in het toneelstuk Blind Date te zien en gaat nog altijd goed met elkaar om. "Ik vind het heel waardevol dat wij zo goed zijn met elkaar. Dat komt misschien juist doordát we niet meer 24 uur per dag in elkaars buurt zijn", zegt Schuurman. Volgens de veertigjarige Römer hebben de twee acteurs nu een "heel goede, diepe vriendschap". "Geen slap aftreksel van vroeger, er is iets nieuws ontstaan. En dat is heel bestendig."

Vrijdag werd bekend dat Schuurman in het voorjaar van 2019 gaat trouwen met haar vriend, chef-kok Freek van Noortwijk. Römer heeft sinds eind 2016 een relatie met ballerina Igoné de Jongh.