Dries Roelvink hoopte dat zoons ook in showbizz zouden belanden

In gesprek met de Volkskrant vertelt Roelvink dat hij het uiterlijk van Dave en Donny als een talent ziet. "Je hebt twee zoons, je ziet hoe goed ze eruitzien, dan hoop je gewoon dat je opvolgers krijgt, op wat voor gebied dan ook."

"Als je de mogelijkheid hebt om jezelf via je vader in de showbizzwereld te profileren en daar een goede boterham mee te verdienen, kun je misschien over tien jaar zeggen: dit was het voor mij, ik ben binnen."

Van zijn oudste zoon, de 24-jarige Dave, heeft de zanger zich lange tijd afgevraagd wat er van hem terecht moest komen. "Dave is uiteindelijk door Ulla Models gescout als model, terwijl hij aan het werk was in pakkenwinkel Oger, waar wij boven wonen. Ik meldde het meteen bij de RTL Boulevards toen hij naar Zuid-Afrika vertrok voor modellenwerk."

Roelvink deelde foto's van 'fotoklare' zoon in medianetwerk

De zanger verspreidde dit nieuws, omdat hij van zijn zoon een bekend model wilde maken. Bij zijn 21-jarige zoon Donny - momenteel in Temptation Island VIPS en binnenkort in Expeditie Robinson te zien - hanteerde hij dezelfde aanpak. "Hij kreeg er genoeg van om steeds te horen dat zijn broer zo knap was. Twee jaar geleden besloot hij om elke dag met mij naar de sportschool te gaan en een dieet te volgen."

Voordat Roelvink zijn zoon bekender wilde maken, wachtte hij eerst tot hij hem "fotoklaar" vond. "Toen maakte een fotograaf foto's van hem in mooie kleding, maar ook een paar met die blote body, met zulke blokken op zijn buik. Die beelden heb ik verspreid in mijn medianetwerk."

Vanaf begin september zijn de zanger en zijn zoons samen te zien in een nieuw seizoen van Effe geen cent te makken, waarin de familie een maand rond moet zien te komen van 1.000 euro.