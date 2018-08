Sophie Ellis-Bextor in verwachting van vijfde kindje

De 39-jarige Ellis-Bextor vertelde in het BBC-radioprogramma van Chris Evans weer zwanger te zijn. Ze was daar om over haar nieuwe album, dat rond de bevalling uitkomt, te praten.

Evans vroeg de zangeres of ouder zijn of een zwangerschap gedurende de jaren makkelijker wordt. "Nee, ik denk het niet", was het antwoord van de Murder on the Dancefloor-zangeres.

"Maar je gaat wel makkelijker om met de chaos", gaat de zangeres verder. "Hoewel: we zijn net met vijf kinderen op pad geweest. Onze oudste nam een vriendje mee, en ik had een boek ingepakt, dat leek me heel optimistisch. Ik heb het niet eens geopend. En dan heb ik nog niet eens een baby."