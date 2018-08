'Demi Lovato verlaat kliniek tijdelijk voor bezoek aan psychiater'

Volgens TMZ is de zangeres naar Chicago gegaan om een bezoek te brengen aan een gespecialiseerde psychiater.

De 25-jarige zangeres maakt de reis op aanraden van haar behandelend artsen in de afkickkliniek. De psychiater in Chicago is gespecialiseerd in psychische gezondheid en kan Lovato ondersteunen in haar proces nuchter te blijven. Ze wordt een aantal dagen behandeld in Chicago en zal daarna terugkeren naar de afkickkliniek in de buurt van Californië.

Volgens bronnen uit de omgeving van de zangeres besloot ze na het advies van haar artsen gelijk naar Chicago te vertrekken.

Lovato belandde twee weken geleden in het ziekenhuis na een overdosis. Afgelopen weekeinde werd ze ontslagen en nam ze haar intrek in een afkickkliniek. Volgens TMZ blijft de zangeres, die al vaker probeerde af te rekenen met haar verslavingen, daar langere tijd; mogelijk een maand.