Kim Kardashian probeerde oude huwelijksring voor Kanye West te verbergen

In gesprek met een Amerikaanse radioshow vertelt de realityster dat ze op de hoogte was van de verliefdheid van West. De rapper heeft vaker gezegd dat hij al heel lang verliefd op Kardashian was, nog voordat ze een relatie met elkaar kegen.

"Ik moest een award uitreiken waar hij voor genomineerd was en ik zag hem al backstage. Later bleken we naast elkaar aan tafel te zitten en ik zag hoe hij tijdens de gesprekken aan tafel naar mijn trouwring staarde", aldus Kardashian.

Om de gevoelens van de rapper - die eruit zag alsof zijn hart gebroken was - te sparen, besloot ze op haar hand te gaan zitten. "Ik heb de rest van het diner met één hand gepraat."

Kardashian was 72 dagen getrouwd met Kris Humphries. In die periode heeft West niet één keer geprobeerd haar te versieren, benadrukt de realityster. De ontmoeting met West was voor haar wel een keerpunt. "Daardoor realiseerde ik me dat dit niet was wat ik wilde."

Inmiddels zijn Kardashian en West getrouwd en hebben ze drie kinderen: North, Chicago en Saint.