Blade Runner-actrice Sean Young verdacht van diefstal

Young zou op beelden van bewakingscamera's te zien zijn terwijl ze samen met een man inbreekt in een bedrijf in het New Yorkse stadsdeel Queens, zo meldt TMZ vrijdag.

De twee namen twee Apple-laptops en software mee ter waarde van zo'n 12.000 dollar, omgerekend ruim 10.000 euro. Young zou zelf bij het bewuste bedrijf gewerkt hebben, maar daar een paar maanden geleden ontslagen zijn.

Young was vorig jaar nog als Rachael in Blade Runner 2049 te zien. Dat personage speelde ze ook in de eerste Blade Runner-film uit 1982.

Later speelde ze onder meer een chique callgirl tegenover Kevin Costner in de film No Way Out, en in Dune, Wall Street en A Kiss Before Dying.