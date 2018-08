Roddeloverzicht: Estelle toch niet aan de man en Glennis maakt het in de VS

Dag in dag uit mooi weer, rondlopen in zwemkleding en een beetje rondhangen. We hebben het niet over de afgelopen weken van de meeste Nederlanders in eigen land, we hebben het over het leven van Estelle Cruijff. Althans, het leven van Estelle zoals het vaak wordt geschetst door de bladen.

De ex-vrouw van Ruud Gullit vertoeft graag op Ibiza en zou daar naast het leiden van een jetsetleventje niet zo heel veel doen. Een beetje naar het strand, een beetje wandelen en zo af en toe een boetiekje in om weer honderden euro's uit te geven aan een outfit die ze maar één keer aan heeft.

Maar met alimentatie alleen redt Estelle het niet, zeker niet omdat de rechter in 2016 besloot dat de partneralimentatie niet 21.000 euro per maand zou tellen, maar een schamele 3.500 euro.

Estelle is echter geen vrouw die bij de pakken neer gaat zitten en is aan een eigen carrière gaan werken. Na haar deelname aan Het Perfecte Plaatje schiet ze nu regelmatig foto's van andere bekende Nederlanders voor bladen. En met Gordon mocht ze op vakantie voor RTL.

Het plaatje is echter natuurlijk nooit af zonder een geliefde en dus wordt er constant wanhopig gedaan over de relaties van Estelle. Wordt ze gezien met ex Badr Hari, dan is ze meteen bij hem terug. En staat ze arm in arm met een andere man, dan is hij meteen haar nieuwe minnaar.

Zo ook deze week: Weekend wist zeker dat de man met wie Estelle een fijne dag op het strand en een boot had, toch echt haar nieuwe vriend moest zijn. Vrienden van de voormalige voetbalvrouw wisten het blad weken eerder al te tippen dat er een nieuwe man in haar leven was en op de foto's leek ze het wel erg gezellig met hem te hebben. En we gunnen het Estelle allemaal enorm.

Helaas, de verhalen blijken niet te kloppen. Estelle heeft geen nieuwe vriend. "De man die op de foto's van het strand gewoon gezellig een arm om me heen slaat, hoort bij een vriendengroep die ik al jaren ken en die ik elk jaar tijdens mijn vakantie zie. Ik heb gewoon één leuke middag met ze gehad en nu zijn ze alweer weg. Het zijn Italianen die ik ook wel in Londen tref waar ze veel zijn. Maar een relatie? Welnee, daar is geen sprake van!"

Estelle zou best een nieuwe vriend willen, maar momenteel is er niet zoveel aan de hand. Gelukkig vermaakt ze zich prima zonder man; op haar Instagram zien we niets anders dan een leven waar de rest van de wereld alleen maar jaloers op kan zijn.

Tranen met tuiten

Justin Bieber blijft de gemoederen bij Amerikaanse media bezighouden. Alles wat de 24-jarige zanger doet, is reden voor een uitgebreide analyse. Justin naar de kapper? Hij neemt afscheid van een deel van zijn haar en daarmee een deel van zijn leven. Is Justin met verloofde Hailey Baldwin in het park? Een huwelijk zit er toch wel erg snel aan te komen.

Deze week was het weer zover. Justin deed iets. De zanger ging met Hailey een stukje fietsen en kon daarbij zijn tranen niet bedwingen. Hij werd zelfs zo emotioneel dat hij de fiets af moest stappen en op een bankje getroost moest worden. Reden voor Amerikanen om er weer lustig op los te speculeren: moest hij denken aan het romantische fietsuitje met zijn ex Selena Gomez en wil hij haar terug? Of vloog er een vlieg in zijn oog?

Volgens ingewijden was er iets heel anders aan de hand. Justin werd emotioneel, omdat hij nog nooit zo gelukkig is geweest. "Hij twijfelt of hij zo veel geluk wel verdient. En hij is doodsbang dat hij het zal kwijtraken."

Gelukkig voor Justin is zijn verloofde altijd in de buurt om zijn tranen te drogen. Of dat nou bij de kapper, in het park of tijdens een fietstochtje is; Hailey is erbij.

"Ze steunt hem altijd en dat is ook waarom hij zo dol op haar is", aldus de bron die verzekert dat de tranen echt niet vloeien omdat de relatie van de zanger voorbij is. "Ze plannen de bruiloft en kunnen niet wachten om te trouwen."

American dream

Het blijft een ding onder artiesten: je kunt het nog zo gemaakt hebben in je thuisland, je bent er pas echt als ze je in de Verenigde Staten allemaal kennen. Leuk, een nummer 1-hit in Nederland, maar de American dream blijft voortleven.

Het is niet zomaar dat er allerlei programma's gemaakt zijn over artiesten die het in de Verenigde Staten proberen. Nick & Simon gingen erheen voor NPO 3 en DI-RECT voor MTV. Artiesten proberen het ook weleens zelf: de carrière van Esmee Denters begon en eindigde er, Waylon nam er zijn album op en Anouk heeft er nog altijd geen verdriet van dat het niet lukte om door te breken in de Verenigde Staten.

Toch blijft de droom er en met alle talentenjachten die er tegenwoordig bestaan, lijkt de droom iets meer binnen handbereik. De eerder genoemde zangeres Esmee Denters probeerde het nog eens via The Voice UK, maar zag dat helaas vroegtijdig eindigen. Berget Lewis kwam niet al te ver bij X Factor UK, maar wist blijkbaar The Ladies of Soul-collega Glennis Grace niet te ontmoedigen.

Glennis probeert het bij weer een andere talentenjacht: America's Got Talent. Ironisch gezien lijkt de VS inmiddels zelf weinig talent te hebben, want een flink deel van de deelnemers komt uit een ander land, maar dat terzijde.

Glennis zong in haar eerste auditie de sterren van de hemel met een nummer van Whitney Houston en wist deze week de jury te overtuigen met haar vertolking van het door Prince geschreven lied Nothing Compares 2U.

We zijn als Nederland trots op "onze" zangeres die het zo goed doet, maar toch moet even benoemd worden dat Glennis heel anders gepresenteerd wordt dan wij haar hier kennen.

Glennis is hier een gevestigde zangeres. Met haar vriendinnen verkoopt ze duizenden kaarten voor Ladies of Soul en wij weten allemaal al lang hoe sterk haar stem is. Europa weet dat ook; in 2005 deed ze met My Impossible Dream mee aan het Eurovisie Songfestival. Sinds die tijd is ze enorm gegroeid als zangeres, zowel wat betreft haar bekendheid als haar capaciteiten. Onbekend is ze zeker niet.

En waarom daar in de VS dan precies aan voorbij wordt gegaan, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk omdat een alleenstaande moeder uit Nederland, die met steun van haar zoon meedoet, toch een stuk sympathieker overkomt dan een bekende zangeres die grote zalen uitverkoopt. Het publiek moet namelijk ook nog gaan stemmen en dan wil je toch dat mensen je het succes gunnen.