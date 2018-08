Kelly Osbourne gebruikte een jaar lang geen drugs of alcohol

Volgens Osbourne was het afgelopen jaar een van de zwaarste jaren uit haar leven. "Het ging behoorlijk slecht met me. Ik gaf om niks meer in het leven en vooral niet om mezelf. Ik trok het niet om volgens de geijkte regels door het leven te gaan en de enige manier om te kunnen functioneren was 'zelfmedicatie'."

Ze vervolgt: "Ik heb het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt. Daarvoor moest ik me terugtrekken uit het publieke leven, om mezelf een kans te geven beter te worden en uit te vinden wie ik nou eigenlijk ben zonder dat er een camera op me gericht staat. Ik wil mijn broer Jack bedanken, omdat hij een jaar geleden de telefoon opnam en me kwam ophalen toen ik weer de mist in ging. Hij deed dat zonder me te veroordelen."

De televisiepersoonlijkheid bedankte ook haar ouders Sharon en Ozzy Osbourne, omdat ze haar nooit hebben laten vallen.

"Ik kan niet geloven dat ik al een jaar nuchter ben. Ik weet nog steeds niet wie ik ben of wat ik wil, maar ik kan wel zeggen dat ik vrede heb met mezelf en eindelijk snap wat echt geluk is. Het spijt me als ik mensen teleurgesteld heb, maar ik had deze tijd echt even voor mezelf nodig."