Antje Monteiro vergeet steeds botox bij te houden

In gesprek met Margriet vertelt de 49-jarige actrice dat ze de botox in haar fronsrimpel liet spuiten, omdat ze er niet vermoeid uit wilde zien. "Maar botox moet je bijhouden en dat vergeet ik steeds, haha."

Verder heeft Monteiro haar oogleden laten liften. "Want die hingen enorm." De actrice kijkt anders naar ouder worden sinds het overlijden van haar zus, die elf jaar geleden op 42-jarige leeftijd overleed aan een hersenbloeding.

"Toen Marina overleden was, lag ze als een Doornroosje in de kist. Ze had niet geleden en was een knappe vrouw. Toen realiseerde ik me: als ik niet ouder wil worden, moet ik vroeg doodgaan. Maar dat is ook geen optie", aldus Monteiro.

"Dus sindsdien kijk ik anders naar ouder worden. Ik zorg goed voor mezelf: eet gezond, drink veel water, rook niet en beweeg. En ik probeer gelukkig te zijn, want dan straal je ook."