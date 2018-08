Matthijs van Nieuwkerk wil ukelele kopen door boek

In gesprek met AD vertelt de presentator over het boek We're here to get you uked.

"Ik ken ze helemaal niet, nooit ontmoet. Ik heb dus geen belangen, ik zeg het er maar even bij. Dit boek kregen we zomaar cadeau en is zo formidabel mooi en aantrekkelijk, dat ik deze week op weg ga naar Dedemsvaart om mijn eerste ukelele te kopen. Daar hebben ze de beste."

Van Nieuwkerk presenteert vanaf donderdagavond het vierdelige programma Moby Dick, waarin hij gasten interviewt over hun favoriete boeken. "We leren de gasten zo op een iets andere manier kennen en er passeert een aantal boektitels waarvan de kijker zou kunnen denken: 'Hé, dat boek wil ik ook eens lezen.'"

De presentator publiceerde zijn columns over Charles Aznavour in een boek, maar is niet van plan om nog meer boeken te publiceren.

"Dat deed ik trouwens na jarenlang aarzelen, eigenlijk ook omdat mijn vrouw, zoon en dochter op een gegeven moment alle drie een boek hadden gepubliceerd. Toen dacht ik: laat ik de verhoudingen niet al te veel uit elkaar laten lopen."