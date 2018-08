Zanger Shawn Mendes viert twintigste verjaardag in Amsterdam

De Canadese zanger, die woensdag jarig was, dronk dinsdag alvast een borrel met vrienden op het terras van een café in de buurt van de Dam.

"20th in Amsterdam", schrijft Mendes op Instagram bij een foto van het uitje. Uit zijn Instagram Stories blijkt dat de zanger 's middags ook al een boottochtje over de Amsterdamse grachten had gemaakt.

Mendes had overigens geen optreden in Nederland. Hij staat donderdag op het festival Smukfest in Denemarken.