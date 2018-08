'Richard Gere (68) en Alejandra Silva verwachten eerste kind samen'

Dat hebben bekenden van het stel bevestigd in gesprek met de Spaanse krant ABC. De 68-jarige Gere trouwde begin april met de 35-jarige socialite Silva. Ze is de dochter van zakenman Ignacio Silva, de oud-vicevoorzitter van Real Madrid.

Zowel Gere als Silva heeft een zoon uit een eerder huwelijk. De acteur was eerder getrouwd met model Cindy Crawford en actrice Carey Lowell. Met Carey kreeg hij zoon Homer. Silva kreeg een zoon met zakenman Govind Friedland.

Gere en Silva werden in 2015 voor het eerst samen in het openbaar gezien bij een filmfestival in de Italiaanse stad Taormina. Ze wonen momenteel in New York.