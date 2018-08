Ferri Somogyi trekt in bij zwangere vrouw Noëlle

"Daar hebben we alle ruimte voor die kleine. Ook de omgeving is perfect voor een kind om in op te groeien", vertelt de 45-jarige acteur in gesprek met Story.

De 26-jarige Van Stek is op 7 september uitgerekend. "We zijn er klaar voor en hebben er vooral heel veel zin in", zegt Somogyi.

De acteur is niet nerveus vanwege het aankomende vaderschap. "Ik heb immers ook al eens een miskraam meegemaakt (met zijn vorige vriendin Petra Smits, red.), dus ik weet dat het allemaal helemaal niet vanzelfsprekend is. Juist daarom heb ik misschien niet echt zenuwen."

Ook voelt Somogyi "nog niet echt een band met het kind". "Ik kan nog niet met haar praten of haar zien, dus dan voel ik dat nog niet. Wel is het zo dat als ik haar in de buik voel schoppen, de tranen me zomaar in de ogen kunnen springen."

Koppel trouwde in juni

In februari werd bekend dat de Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur en de achttien jaar jongere Van Stek hun eerste kind verwachten.

De twee hebben sinds vorig jaar maart een relatie, maar kenden elkaar daarvoor al. Zo'n negen jaar geleden kwamen ze elkaar tegen op de kermis in Volendam. Ze trouwden in juni.