Tienjarige dochter Robert Schoemacher aan de slag als model en actrice

"Claudia en ik zagen zelf natuurlijk ook hoe bijzonder ze is. Haar eerste opdracht was voor het tijdschrift Knippie en ze verscheen al meteen op de cover", aldus Schoemacher, die naast cosmetisch arts nu ook de manager van zijn dochter is, in gesprek met De Telegraaf.

Livia heeft volgens haar vader niet alleen haar uiterlijk mee. "Ze spreekt drie talen: Nederlands, Engels en Spaans. Acteren gaat haar ook makkelijk af, dat vindt ze nóg leuker dan poseren." Daarnaast kan ze ook nog zingen. "Dat maakt haar weer geschikt voor musicals."

Voor de tienjarige Livia is acteren een van haar grootste passies. "Ik wil later rollen spelen; in films, in het theater. Het maakt niet uit waarin. Acteren in een drama lijkt me ook wel wat."