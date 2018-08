Werk werd Kendall Jenner vorig jaar bijna te veel

"Vorig seizoen heb ik geen shows gelopen, omdat ik aan het werk was in Los Angeles en wist dat het anders te veel voor me zou worden", aldus Jenner.

Ze sloeg in de herfst en winter modeshows in Parijs over en besloot thuis te blijven om haar gezondheid voorop te zetten.

Jenner heeft last van angsten en stress als iets niet loopt zoals ze het gepland heeft. "Ik kan dan midden in de nacht wakker worden door heftige paniekaanvallen", aldus het model.