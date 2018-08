'Presentator Charlie Rose voor ingrijpende operatie opgenomen in ziekenhuis'

De voormalige presentator van CBS werd in november 2017 ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie.



"Rose werd onverwachts ziek op 12 juli. Op 15 juli is hij opgenomen in het ziekenhuis en op 17 juli onderging hij een ingrijpende operatie aan zijn buik. De herstelperiode van die operatie is zes weken", aldus de advocaat van de 76-jarige Rose.



Volgens People heeft de advocaat gevraagd of de rechter de rechtszaak vanwege de ziekenhuisopname wil uitstellen. De presentator zou dinsdag op de aanklachten reageren.

"Door zijn opname in het ziekenhuis en het herstel heb ik nog niet voldoende tijd gehad om hem voor te bereiden op de verdediging tegen deze beschuldigingen", aldus de advocaat.